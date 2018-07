Pelé, Beckenbauer e Charlton faltam primeira reunião da Fifa

Segundo um porta-voz da Fifa, Beckenbauer, o presidente da comissão especial, estava sofrendo de um problema nas costas, mas não se sabia o motivo do não comparecimento de Pelé e de Charlton.

A equipe de 22 pessoas foi criada pela Fifa em resposta ao futebol monótono e defensivo e às decisões controversas da arbitragem que mancharam a Copa do Mundo do ano passado na África do Sul.

O ex-jogador da seleção francesa Christian Karembeu, o atacante da Zâmbia Kalusha Bwalya, o espanhol Fernando Hierro e o ex-capitão da seleção brasileira Cafu também integram a comissão.

O grupo deve produzir um relatório para o Congresso anual da Fifa no próximo ano.

(Reportagem de Brian Homewood)