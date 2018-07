Pelé brinca com Cristiano Ronaldo após golaço: 'Onde ele aprendeu aquilo?'

Pelé utilizou as redes sociais nesta quarta-feira para comentar o gol de bicicleta de Cristiano Ronaldo na vitória do Real Madrid sobre a Juventus por 3 a 0, terça-feira, em Turim, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Inicialmente, o Santos publicou uma imagem de Pelé dando uma bicicleta e escreveu: "O pai aprendeu com o Rei. Ensinou certinho @Pelé", escreveu o clube paulista. A foto do post é de um jogo de 1969, no Morumbi, na vitória de 3 a 1 do Santos sobre o Corinthians.

O Rei do Futebol compartilhou a imagem e aproveitou para brincar com Cristiano Ronaldo. "Alguém viu aquele gol de um jovem chamado @Cristiano ontem? Fico imaginando de onde ele aprendeu aquilo", postou.

O golaço de Cristiano Ronaldo, o segundo dele e de sua equipe no triunfo sobre a Juventus, teve repercussão mundial. O técnico Zinedine Zidane disse que foi "um dos gols mais bonitos da história do futebol".

O diário Marca, da Espanha, escreveu "O Gol" como a sua manchete, enquanto o francês L'Equipe trouxe um título no qual disse que o jogador é de "Outro planeta", assim como destacou da mesma forma o italiano Tuttosport. O Corriere dello Sport, também da Itália, preferiu colocar em sua manchete a frase "Obra de arte". Já o inglês Daily Mail levantou uma discussão ao fazer a seguinte pergunta em seu título: "É o maior gol da história da Liga dos Campeões?".

Os diários esportivos portugueses, como não poderia ser diferente, reverenciaram o feito histórico do ídolo do país. "É o maior", manchetou o jornal A Bola. "Do outro mundo", destacou o Record, enquanto a publicação O Jogo escreveu que o golaço de Ronaldo foi "Monumental".