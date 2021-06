Pelé chama Mark Zuckerberg de 'King of ZapZap' em ação de marketing

Pelé divulgou em suas redes sociais nesta terça-feira, dia 29, um vídeo de uma campanha no qual aparece junto de Mark Zuckerberg. Nas imagens, o Rei participa de uma chamada de vídeo com o criador do Facebook.

"Olá, Pelé, Rei do Futebol!", diz Zuckerberg. "King of ZapZap", responde Pelé.

O vídeo faz parte de uma ação para divulgar o WhatsApp Pay, serviço de pagamentos via WhatsApp, plataforma que pertence ao Facebook. A ferramenta foi lançada no ano passado, e foi autorizada pelo Banco Central a operar no Brasil em maio deste ano. O serviço estará disponível para clientes com cartões de débito, pré-pago ou combo das seguintes instituições financeiras: BC, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e Woop Sicredi, com as bandeiras Visa e Mastercard. Operado pela Cielo, o modelo segue aberto para outras empresas interessadas em se tornarem parceiras. Cartões de crédito não foram contemplados.

"Enviar dinheiro para a família e amigos é tão fácil quanto enviar uma foto", diz Mark no vídeo. "Não vejo a hora de usar com a minha família", responde Pelé, em inglês.

Confira o vídeo da campanha abaixo: