Pelé defende que elenco do Corinthians seja a base da seleção brasileira

SÃO PAULO - Preocupado com a falta de tempo de preparação para a Copa das Confederações, em junho, e também para a Copa do Mundo de 2014, Pelé defendeu nesta segunda-feira que o técnico Luiz Felipe Scolari diminua a quantidade de testes e experiências na seleção brasileira. Segundo ele, a solução agora seria apostar numa base, formada pelo time do Corinthians, e incluir alguns jogadores como Neymar.

"Para ganharmos tempo na preparação da seleção, o Felipão poderia escolher um time como base e, a partir dessa base, juntar outros craques", explicou Pelé, durante evento de um patrocinador em São Paulo. "A base seria o Corinthians. É o time que está apresentando o melhor futebol no momento e tem o melhor conjunto. Com essa base, o Neymar, que é uma peça única, poderia render muito mais."

Pelé entende que o Corinthians, campeão da Libertadores e do Mundial no ano passado, tem o melhor time do futebol brasileiro na atualidade. Mas não destaca nenhum jogador individualmente do elenco corintiano, ressaltando que a força está justamente no conjunto montado pelo técnico Tite. Por isso, ele acredita que possa servir como referência para Felipão poder montar a seleção.

"Não é mais o momento de experiências. Agora é hora de colocar o mesmo time para jogar", afirmou Pelé, chegando a comparar a situação atual com a campanha do tricampeonato mundial. "Nós tivemos os mesmos problemas antes da Copa de 70, falta de tempo, falta de entrosamento. E a saída encontrada foi essa: pegar os melhores times da época, Santos e Botafogo, e formar a base da seleção."

Felipão assumiu o comando da seleção brasileira no final de novembro, ocupando o lugar do demitido Mano Menezes. Até agora, ele conseguiu fazer apenas um amistoso: derrota para a Inglaterra em fevereiro. Antes da estreia na Copa das Confederações, terá mais seis jogos para disputar: Itália e Rússia, agora em março; Bolívia e Chile, em abril; e Inglaterra e França, já em junho.