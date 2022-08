Pelé detona fake news por seu estado de saúde e garante: 'Não vai me abalar'

Pelé foi às redes sociais nesta segunda-feira para negar veementemente uma possível piora em seu estado de saúde. Circularam ao longo do fim de semana informações sobre uma provável situação crítica do Rei do Futebol, que ele nega reiteradamente e garante que está muito bem.

"Eu envio essa foto para vocês, apenas para agradecer. Sou muito grato pela minha esposa, pelas risadas, pela paz do meu lar e por todas as mensagens carinhosas de vocês. Eu estou muito bem e tomando conta da minha saúde", afirma Pelé.

O Rei do Futebol também foi enfático ao demonstrar desconforto com as reiteradas notícias falsas sobre sua morte. Ele garante, porém, que não se desestabiliza por isso.

"Eu tive que publicar isso, pois existem notícias falsas circulando sobre este assunto. É claro que eu fico decepcionado, mas isso não vai me abalar. Eu estou vencendo esta partida. Muito obrigado!", finalizou Pelé.

Na publicação, Pelé aparece em uma foto ao lado da mulher Márcia Aoki. Por causa de problemas no quadril, o ídolo do Santos e da seleção brasileira tem usado cadeira de rodas para se locomover.

Desde 2021, quando o tumor no cólon foi identificado, o Rei do Futebol acumula um histórico de internações. Em setembro do ano passado, foi submetido a uma cirurgia e passou por sessões de quimioterapia.

Mais tarde, em janeiro de 2022, exames constataram uma metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado do ex-atleta. No mês seguinte, ele foi novamente internado, desta vez para tratar uma infecção urinária. Em abril, esteve alguns dias no Hospital Albert Einstein para a realizações de novos procedimentos, entre exames e tratamentos contra o câncer.