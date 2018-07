Pelé diz que CBF reconheceu 'heróis' do futebol

O reconhecimento da CBF do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, e da Taça Brasil, disputados entre 1959 e 1970, como títulos do Campeonato Brasileiro tornou Pelé o maior vencedor da história da competição, com seis títulos conquistados pelo Santos. Homenageado na cerimônia que oficializou os títulos, Pelé agradeceu a homenagem aos "heróis" do futebol brasileiro.

"É uma honra e uma alegria muito grande estar representando os heróis do passado em um momento de reconhecimento", afirmou. "No nosso tempo, era um heroísmo, não tinha as facilidades de hoje. O Santos viajava o mundo todo com a bandeira do Brasil para mostrar que existe um Pelé. Hoje, o jogador faz um gol e o mundo todo conhece", completou.

Para Pelé, as primeiras competições nacionais serviram para fortalecer o futebol brasileiro. E agora elas serão sempre lembradas pelos torcedores. "Esse pessoal abriu as portas para essas novas gerações. Espero que a garotada de agora reconheça isso", comentou.