Pelé afirma que está melhor e brinca dizendo que vai voltar a jogar

Pelé usou as redes sociais nesta quinta-feira para a afirmar que está melhor de saúde e brincou afirmando que vai jogar bola, duas semanas depois de receber alta do hospital em São Paulo onde foi operado para a retirada de tumor no cólon.

"Graças a Deus estou bem, estou melhor. Estou disposto talvez até para jogar domingo que vem, mas graças a Deus, agora falando mais sério: obrigado por tudo, obrigado por todos aqueles que mandam abraço, força. Também, se Deus quiser, logo logo estarei com vocês", afirmou o ex-jogador em um vídeo publicado no perfil de sua filha Flávia Nascimento em uma rede social.

No vídeo, o primeiro em que aparece após deixar o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde ficou internado por um mês, o único jogador de futebol a vencer três Copas do Mundo (1958, 1962, 1970) aparece sorridente.

Edson Arantes do Nascimento, que completará 81 anos no dia 23 de outubro, deixou o centro médico paulistano no dia 30 de setembro depois que um tumor "suspeito" no cólon foi detectado em um exame de rotina.

Ele foi operado em 4 de setembro e no dia da alta, após algumas etapas na unidade de terapia intensiva, os especialistas garantiram que o ídolo do futebol dará continuidade ao tratamento quimioterápico, procedimento aplicado em pessoas com câncer.

Nem os médicos nem o ex-jogador de futebol e sua família informaram até agora os resultados da análise patológica do tumor.

Durante a internação, Pelé contou como sua saúde evoluía em publicações em suas redes sociais, muitas delas impregnadas de seu peculiar senso de humor.

Nos últimos anos, o eterno camisa 10 deu entrada no hospital várias vezes por diversos problemas de saúde.