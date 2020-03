Pelé diz que Palmeiras não tem Mundial e revela que tinha 'simpatia' pelo Corinthians

Aos 79 anos e com dificuldades para andar, Pelé garantiu que está bem de saúde e fez uma revelação curiosa. O Rei do Futebol contou que tinha uma simpatia pelo Corinthians e afirmou que não considera o Palmeiras como campeão mundial de clubes. O Mundial de 51 do Palmeiras ainda é algo que rende muita polêmica.

"Acho que o título foi dado ao Palmeiras, mas não foi um campeonato mundial. Foi um torneio que deram ênfase de mundial, mas não é o mesmo Mundial que a seleção (brasileira) e o Santos ganharam. Não foi um torneio mundial", afirmou Pelé, em entrevista ao canal CNN. Na época do Mundial, ele tinha dez anos de idade.

Na mesma entrevista, o Rei do Futebol conta que gostava de jogar com o time de botão do Corinthians na infância, mas garante que seu time de coração era o Bauru. "Eu era BAC (Bauru Atlético Clube), mas meus amigos eram corintianos. Meu irmão, Zoca, era palmeirense e às vezes a gente ia jogar partida de botão e eu jogava com o Corinthians e ele com o Palmeiras", contou o ex-jogador, em uma entrevista bastante descontraída.

Como está a saúde e Pelé?

Mais uma vez, ele usou o bom humor para garantir que está bem de saúde. Pelé usa um andador para se locomover. "Eu cheguei aqui com o andador, mas só não dá para dar bicicleta", brincou.

"Eu preferia estar fazendo essa entrevista sem chegar aqui com andador, depois de bater uma bola. Mas eu estou me recuperando. A cirurgia nos tendões inflamou e eu tiver que começar a tomar anti-inflamatório. Doeu um pouco e prejudicou o movimento. Estou consciente e não estou fazendo muita besteira", garantiu.