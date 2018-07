Pelé e Beckenbauer são nomeados conselheiros do Comitê de Futebol da Fifa

ZURIQUE - A Fifa anunciou que Pelé e Franz Beckenbauer se tornaram conselheiros do seu Comitê de Futebol. Os dois ídolos do esporte foram integrados ao Comitê após a dissolução da Força-Tarefa Futebol 2014, do qual faziam parte. A decisão foi tomada em reunião presidida por Michel Platini, em Zurique, nesta sexta-feira.

"O comitê tem a enorme missão de enfrentar as importantes questões que afetam o jogo, a começar pelo combate a ameaças como a manipulação de resultados e pela definição da estrutura e do desenvolvimento do esporte, bem como abordar temas diretamente relacionados ao futebol em si", explicou o presidente da Fifa, Joseph Blatter.

"A nova composição é um verdadeiro conselho de notáveis, e estes especialistas de alto calibre são os mais qualificados para encontrar as melhores soluções para o esporte", reforçou o dirigente, se referindo aos novos integrantes do Comitê.

O grupo contará com o ex-jogador australiano Harry Kewell, o ex-jogador da seleção salvadorenha Jaime Rodríguez, o ídolo da seleção argelina Rabah Madjer, o diretor-executivo da Premier League inglesa, Richard Scudamore, o ex-presidente da Federação Grega de Futebol, Sofoklis Pilavios, e o atual técnico da Jamaica, Theodore Whitmore.

Pelé não pôde comparecer ao evento porque se recupera de cirurgia no quadril realizada no sábado. O Rei do futebol teve alta nesta quinta-feira, em São Paulo, e deve permanecer em repouso nos próximos dois meses.

Sem Pelé, um dos destaques do evento da Fifa nesta sexta foi Beckenbauer. "Foi uma sábia decisão unir forças neste Comitê de Futebol reformulado, em vez de termos diferentes instâncias lidando com as mesmas questões que a Força-Tarefa Futebol 2014", destacou Beckenbauer. "O futebol não é intocável. Precisamos lidar com aspectos importantes do esporte e este comitê é a instância certa. Ele representa o poder do futebol. Estou muito satisfeito por fazer parte deste comitê", comentou.