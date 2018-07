Pelé é homenageado pelo Museu do Futebol

SÃO PAULO - Para homenagear Pelé em seu aniversário de 70 anos, o Museu do Futebol organizou a "Semana Pelé", na qual exibirá o curta-metragem 1284 - O Último Gol de Pelé. A ficção poderá ser vista nos dias 21 e 23 de outubro, às 16 horas, no auditório.

O filme - produzido por Fernando Meirelles e dirigido por Nando Olival e Luciano Moura, da O2 Filmes - mostra o Rei do futebol buscando marcar o último gol de sua carreira com a camisa verde e amarela em um jogo contra a Argentina, no estádio do Morumbi.

Como parte das festividades também serão realizadas uma oficina de história em quadrinhos, visitas com monitoria temática e uma palestra com os pesquisadores e jornalistas Gustavo Carvalho e Luciano Dias, entre os dias 19 e 23 de outubro.