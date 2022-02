Pelé é internado novamente em São Paulo para seguir tratamento contra o câncer

Diferentemente da última vez, quando os fãs ficaram sabendo somente quando ele estava deixando o hospital, Pelé usou suas redes sociais para revelar mais uma internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste domingo para nova sessão de quimioterapia no tratamento contra o câncer de cólon.

O Rei do Futebol usou do bom humor nas redes, como tem feito ultimamente, para anunciar que estava a caminho da capital para a nova internação. Desde o ano passado, Pelé passa por sessões mensais de quimioterapia. Ele tem suportado bem o tratamento, com a campanhia dos filhos e da mulher Márcia.

"Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca, para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo a partida apesar de meu amigo @tombrady não estar jogando. Obrigado por todas mensagens de carinho", escreveu Pelé.

A decisão do futebol americano desta temporada neste domingo está sendo realizada entre Los Angeles Rams e Cincinatti Bengals. Pelé só não revelou para quem iria sua torcida. Depois que deixou o Santos, em 1974, Pelé foi para os Estados Unidos defender os Cosmos, onde ficou até 1977. Ele praticamente ajudou a introduzir o soccer no país, e também se apaixonou por algumas das modalidades americanas, como o futebol jogado com as mãos.

Durante a semana, Pelé já havia usado o Instagram para anunciar que estava bem de saúde e para acabar com os rumores que seu quadro de saúde teria piorado. Mostrou uma foto com cabelo cortado e perguntando se não "estava bonitão." O Rei retirou um tumor do intestino e faz tratamento mensal. Uma de suas filhas também se manisfetou nas redes sociais para tranquilizar os fãs de Pelé.