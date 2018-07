Pelé está internado em hospital de São Paulo por causa de cirurgia no quadril

SÃO PAULO - Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A família do ex-jogador não autorizou a divulgação de informações sobre o caso, mas ele teria passado por um procedimento relativamente simples: uma cirurgia no quadril. E a expectativa é de que tenha alta ainda nesta semana.

A assessoria de imprensa do Albert Einstein confirmou nesta terça-feira a internação de Pelé, mas, seguindo orientações da família do paciente, não divulga mais nenhum detalhe. Segundo a TV Globo, o ex-jogador se recupera muito bem e poderia deixar o hospital já nesta quarta.

Com 72 anos, Pelé mantém uma agenda cheia de compromissos mundo afora, graças aos incríveis feitos que alcançou ao longo da brilhante carreira como jogador. E também costuma ser presença constante na Vila Belmiro para acompanhar os jogos do Santos, seu time do coração.