Pelé está internado em São Paulo para retirada de cálculo renal

Pelé desembarcou em São Paulo nesta terça-feira após passar cinco dias internado em Paris e foi direto para o hospital Albert Einstein, onde irá retirar um cálculo renal. A equipe médica brasileira informou que o ex-jogador passa bem.

O assessor de Pelé, José Fornos Rodrigues, explicou ao Estado. que a internação já era prevista. “Faz parte do tratamento iniciado na França. Primeiro ele tratou a infecção para depois tirar a pedra no rim”, informou.

Cercado por seguranças no desembarque, Pelé foi abordado por muitos torcedores, que foram recepcioná-lo e conseguiram trocar algumas palavras com ele. O Rei do Futebol, de 78 anos, brincou ao dizer que não poderia jogar no domingo e agradeceu as mensagens recebidas nos últimos dias.

“Quero aproveitar essa oportunidade para todos que ligaram para o hospital para ter notícias minhas, torcendo pelo meu pronto restabelecimento... Muita gente dizendo que fazia prece, orando por mim. E mais uma vez, graças a Deus foi tudo bem, estou aqui e viva o nosso Brasil”, disse Pelé que chegou em uma cadeira de rodas.

O ex-jogador teve inicialmente febre durante evento em que se encontrou com Kylian Mbappé, jogador da seleção francesa e do Paris Saint-Germain, na terça-feira da semana passada. Após ser submetido a exames, foi diagnosticada infecção urinária.

Pelé foi internado no American Hospital Paris no dia seguinte e, depois de melhorar de forma gradativa, passou por uma nova avaliação no sábado, que mostrou que o problema de saúde estava controlado e a infecção praticamente extinta. Apesar disso, ele continuou em observação, pois o caso inspirava mais cuidados do que o habitual. O astro possui apenas um rim, que foi tratado com antibióticos e seu organismo respondeu bem.

Por causa do problema, Pelé precisou cancelar sua ida a um evento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, no último domingo, onde o técnico da seleção brasileira, Tite, deu uma palestra. Em Paris ele recebeu a visitar de Neymar, que atua pelo Paris Saint Germain.