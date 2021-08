Pelé fará leilão beneficente com itens de Neymar, Cristiano Ronaldo e Beckenbauer

Em busca de recursos para sua fundação, o rei Pelé vai fazer um leilão beneficente em setembro reunindo itens de grandes ídolos do futebol, como Neymar, Cristiano Ronaldo e Franz Beckenbauer, e até de celebridades de fora do esporte, como o cantor Justin Timberlake.

O evento "Pelegacy: An Auction Benefitting The Pelé Foundation" ("O legado de Pelé: um leilão beneficente da Pelé Foundation") vai ajudar crianças amparadas por diversas organizações internacionais. O leilão está marcado para 22 de setembro, de forma online, no site Julien's Auctions, e presencial, na Mall Galleries, em Londres, na Inglaterra.

Leia Também Futebol brasileiro enterra a mística da camisa 10 construída com Pelé no Santos e seleção

A lista de itens pessoais e valiosos de ídolos do futebol é grande. São mais de 200, de acordo com a organizadora do leilão. Conta com objetos de astros internacionais, como David Beckham, Kylian Mbappé e Luka Modric, além de brasileiros como Jairzinho, Mario Zagallo e Thiago Silva. De outros esportes, há a ex-tenista Maria Sharapova, a golfista Lorena Ochoa e o trio Yao Ming, Channing Frye e Rick Rubio, do basquete. Há ainda Franco Harris (futebol americano), Derek Jeter (beisebol) e o ator Mark Wahlberg.

A maior parte dos itens é autografada, como os cedidos pelo próprio Pelé, com camisas da seleção brasileira, Santos e New York Cosmos. Da seleção, o leilão também terá camisas assinadas por Rivellino, Jairzinho e Clodoaldo, craques da seleção que foi tricampeã mundial na Copa do Mundo de 1970. Os itens foram doados a Pelé para arrecadar fundos no leilão.

Fundada em 2018, a fundação de Pelé não deu detalhes sobre quais serão os destinatários dos recursos arrecadados no evento marcado para setembro. Mas explicou que o objetivo é alcançar crianças, "principalmente ameaçadas pela pobreza" e com dificuldades para ter acesso à educação. Também serão alvo as crianças que vivenciam a crise de refugiados.

A entidade também quer ajudar "na luta contra a pandemia de covid-19 e pela recuperação". Doações podem ser feitas diretamente pelo site da função: www.pele10.org.