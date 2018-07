Pelé fará nova avaliação da função renal nesta quinta-feira

Após a recuperação clinica apresentada nos últimos dias, Pelé será submetido a nova avaliação da função renal, programada para esta quinta-feira. O procedimento será realizado no período da manhã por meio de dados clínicos e laboratoriais. O Rei do Futebol está internado há nove dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelé já apresentou sinais claros de melhora e até caminhou pelo quarto. Durante a tarde, sentado na poltrona, o craque recebeu antibióticos por via endovenosa e permaneceu sem episódios de febre. O último boletim foi divulgado às 17h30 desta quarta-feira.

O craque foi levado ao hospital para uma consulta de rotina no último dia 24, pois havia sido submetido, duas semanas antes, a uma cirurgia para a retirada de cálculos renais, procedimento também realizado no Albert Einstein. Os médicos, no entanto, detectaram uma infecção urinária e decidiram pela internação. O estado de saúde de Pelé piorou consideravelmente ao longo da semana passada, o que obrigou os médicos a transferi-lo para a UTI.

Na quinta-feira passada, dia mais crítico desde sua internação, ele apresentou quadro de "instabilidade clínica", de acordo com boletim divulgado pelo hospital. O ex-jogador precisou tomar antibióticos poderosos para controlar uma infecção renal. O resultado demorou para aparecer. Ele também recebeu medicamentos para controlar a pressão arterial, que havia caído de maneira preocupante. Na sexta, já recebendo o tratamento de hemodiálise, Pelé começou a apresentar melhora no quadro clínico. E, desde então, seu estado de saúde tem melhorado constantemente.