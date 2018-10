Pelé faz aniversário e celebra 78 anos ainda como referência mundial

Pelé comemora 78 anos nesta terça-feira ainda sendo reverenciado em todo o mundo como exemplo de profissional. A saúde não é mais a mesma, mas a simpatia e a alegria que demonstra quando aparece em público, ajudam a explicar o motivo de tanta idolatria.

O Rei do Futebol tem andado com dificuldades desde que passou por uma cirurgia no quadril, em 2012. Na época, ele chegou a afirmar que houve um erro médico, denúncia que acabou sendo arquivada. A cada dia, Pelé tem mais dificuldades para andar, mas não perde o sorriso e a simpatia. Sempre que comparece aos eventos, dá autógrafos, acena para os fãs e tira quantas fotos forem necessárias.

Com uma personalidade que o marcou durante toda a carreira, o homem que se orgulha em lembrar que nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, também se posiciona sobre vários assuntos e demonstra que, embora seja o maior jogador de futebol de todos os tempos, não se incomoda quando vê suas marcas sendo batidas por alguém, ainda mais quando esse "alguém" é brasileiro.

Recentemente, Neymar o superou em número de jogos na seleção brasileira. O Rei resolveu se manifestar nas redes sociais, como tem feito com bastante frequência. "Parabéns, Neymar, por superar meu número de jogos pela Seleção. Supere meu recorde de gols também. O Brasil precisa de você!"

Justamente por dar sua opinião sempre que perguntado, em alguns momentos, o Rei do Futebol acabou até sendo ridicularizado por fazer algumas projeções que não se concretizaram. Mas nem assim, ele perdeu a majestade.

Até mesmo seus "desafetos" também o saúdam quando tem oportunidade. O principal deles, Maradona, já criticou diversas vezes o Rei do Futebol, mas parece que fizeram as pazes e vivem harmoniosamente.

Uma pequena prova da importância de Pelé para o mundo é o fato dele ter se tornado um adjetivo para alguém que é perfeito ou acima da média sobre determinando assunto. Quem nunca se referiu a alguém como o "Pelé de algo" para dizer que a pessoa é muito boa?

Além de gênio em campo, Pelé já foi ator de filmes e comerciais, cantor e até ministro. Atualmente, ainda ganha muito dinheiro com o seu nome. Na segunda-feira, véspera de seu aniversário, postou em suas redes sociais uma mensagem oferecendo um cupom de desconto em sua loja virtual como celebração da data.

E assim, Pelé se torna um dos poucos casos de ex-jogadores que conseguem manter o respeito e a idolatria apesar da aposentadoria.

Pelé no Santos

Jogos: 1120

Gols: 1033

Títulos:

Campeonato Paulista: 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973

Torneio Rio-São Paulo: 1959, 1963, 1964 e 1966

Campeonato Brasileiro: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968

Taça Libertadores da América: 1962 e 1963

Copa Intercontinental: 1962 e 1963

Supercopa Sulamericana dos Campeões Intercontinentais: 1968

Recopa dos Campeões Intercontinentais: 1968

Pelé no New York Cosmos

Jogos: 107

Gols: 64

Liga Norte-Americana de Futebol: 1977

Pelé na seleção brasileira

Jogos: 92

Gols: 77

Títulos:

Copa do Mundo: 1958, 1962 e 1970

Copa Rocca: 1957 e 1963

Taça do Atlântico: 1960

Copa Oswaldo Cruz: 1958, 1962 e 1968

Taça Bernardo O'Higgins: 1959