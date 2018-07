Pelé faz fisioterapia nos EUA após nova cirurgia no quadril

Pelé está nos Estados Unidos fazendo exercícos de fisioterapia em razão de uma nova cirurgia no quadril feita no dia 3 dezembro de 2015. O Rei do Futebol passa bem, mas ainda não definiu quando retornará ao Brasil.

De acordo com a assessoria do jogador, o procedimento foi realizado como reparo da primeira cirurgia, de 2012. Foi necessário um reposicionamento da prótese na ligação do fêmur e do quadril e, ainda de acordo com a assessoria, a intervenção já estava prevista.

Pelé, que está com 75 anos, resolveu aproveitar o período de férias com as filhas nos Estados Unidos, onde tem residência, para se hospitalizar. O procedimento foi feito no Hospital for Special Surgery, em Nova York, onde o ex-jogador ficou internado entre os dias 3 a 7 de dezembro. Após o retorno ao Brasil, Pelé deverá continuar fazendo sessões de fisioterapia.

Nos últimos anos, Pelé vem sendo submetido a uma série de cirurgias. Em julho do ano passado, o Rei do Futebol passou por uma cirurgia na coluna para “descompressão de raiz nervosa”. Dois meses antes, uma intervenção havia sido feita na próstata.

Em novembro de 2014, Pelé foi internado após exames de revisão de sua cirurgia de cálculos renais diagnosticarem uma infecção urinária. Três dias depois, ele foi transferido para a UTI e foi submetido a uma hemodiálise para ajudar o rim a filtrar o sangue.