Pelé foi transferido de quarto por privacidade, afirma assessor

Pelé foi transferido no começo da tarde para uma unidade de cuidados especiais do Hospital Albert Einstein, onde está internado desde a última segunda-feira. O assessor do Rei, José Fornos, disse ao Estado há pouco que o fato está ligado à privacidade do craque, que se recupera de uma infecção urinária.

"Ele estava recebendo muitas visitas e isso não permitia que ele repousasse bem", disse Fornos. Segundo ele, a família decidiu, com os médicos, que seria melhor ele ficar em um quarto "mais privativo". O assessor ainda reiterou que "tudo segue normal" em relação ao quadro clínico.

O boletim divulgado no fim da manhã desta quinta, assinado pelos médicos Fábio Nasri e Gustavo Caserta Lemos, afirma que o paciente está internado com uma "instabilidade médica", sem dar mais detalhes. A assessoria do hospital informou também que o termo "unidade de cuidados especiais" não estava ligada a uma UTI.

Pelé foi internado pela segunda vez desde o último dia 12. Na ocasião, o Rei do Futebol, com dores na região do estômago, cancelou uma sessão de autógrafos que seria promovida no Museu Pelé, em Santos. Internado, Pelé foi submetido a retirada de pedras no rim.

No retorno, que ocorreu no dia 24, a infecção foi identificada em um exame de rotina. No total, quatro boletins médicos foram divulgados, sem previsão de alta. Nesta quarta-feira, Pelé, que completou 74 anos no dia 23 de outubro, passou a ser medicado com antibióticos.

CONFIRA NA ÍNTEGRA O BOLETIM DESTA QUINTA

O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) segue internado com instabilidade clínica. Para receber os melhores cuidados, foi transferido para ser monitorado em uma unidade de cuidados especiais.

O Hospital fornecerá boletim assim que houver nova informação.

Médicos Responsáveis:

Dr. Fabio Nasri

Dr. Gustavo Caserta Lemos

Diretor Superintendente do Hospital:

Dr. Miguel Cendoroglo Neto