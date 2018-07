Pelé inscreve filho de 17 anos para disputa do Estadual pelo Santos

SANTOS - Pelé começa a ter um novo herdeiro no Santos. Nesta quinta-feira o Rei do Futebol foi até a Vila Belmiro para assinar a inscrição do filho Joshua, de 17 anos, como atacante do time sub-17 que vai disputar o Campeonato Paulista da categoria, que começa no dia 6. de abril Será a primeira competição oficial do garoto com a camisa do clube.

“Primeiro foi eu, depois o Zoca, meu irmão, e o Edinho. E agora o Joshua. É uma enorme satisfação saber que a família toda passou por aqui”, afirmou Pelé ao site oficial do Santos. Pelé descreveu o filho de 17 anos como um atacante de qualidade e de boa finalização.

Antes de Joshua, o último da família Nascimento a passar pelo clube foi Edinho. O filho do Rei atuou como goleiro do time vice-campeão brasileiro de 1995 e atualmente está na comissão técnica da equipe. Ciente da pressão que o filho de 17 anos pode sofrer, Pelé garantiu que os dois têm conversado bastante. “Eu peço calma ao Joshua. Mas, ele já se sente pressionado naturalmente por ter esse sobrenome. Digo que precisa ter calma e saber que todo mundo erra e não há problema nisso”, explicou.