Pelé joga baralho no hospital e filha posta: 'Vários passos para frente'

O ex-jogador de futebol Pelé ainda está em recuperação de uma cirurgia no Hospital Albert Einstein. Nas nesta sexta-feira, 24, para mostrar a boa recuperação dele, sua filha Kely Nascimento postou fotos em sua conta no Instagram mostrando os dois jogando baralho no quarto do hospital.

"Me ensinando a jogar tranca. Estou apanhando! Tentando me convencer que eu tenho que dar todas as cartas figuradas para ele. E ainda insistiu tirar fotos do meu estado de confusão! Nos últimos dias VÁRIOS passos para frente", postou a filha do Rei do Futebol, que vem mostrando a rotina de recuperação do pai em suas redes sociais.

Aos 80 anos, o tricampeão mundial pela seleção brasileira não tem feito muitas aparições públicas e prefere se resguardar para proteger a saúde, principalmente em meio à pandemia do novo coronavírus.

Hospitalizado desde o dia 30 de agosto em São Paulo para exames regulares, o eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira descobriu um tumor no cólon direito. No dia 4 de setembro, ele foi internado para retirar o tumor no intestino.

Sua recuperação vinha sendo boa, mas ele precisou retornar à UTI na madrugada de sexta-feira da semana passada após algumas dificuldades respiratórias, mas segundo os médicos isso foi apenas por precaução. Desde então, ele tem o quadro estabilizado e segue em recuperação em quarto.