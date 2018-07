Pelé lamenta morte do 'querido Capita' e lembra 'parceria vencedora'

Maior nome da história do futebol, Pelé foi companheiro de Carlos Alberto Torres em vários momentos da sua gloriosa carreira, no Santos, no New York Cosmos e também na seleção brasileira. Por isso, ao tomar conhecimento do falecimento do amigo, o Rei do Futebol lamentou a perda do antigo companheiro e desejou força à família nesse momento de sofrimento.

"Fico triste com a morte do meu amigo irmão Carlos Alberto, nosso querido 'Capita', lembrando dos tempos que estivemos juntos no Santos, na seleção brasileira e no Cosmos, formando uma parceria vencedora. Fomos campeões no Santos, na Seleção e no Cosmos. Infelizmente a gente tem que entender isso e que a vida continua. Para a sua família mando minhas condolências", afirmou Pelé.

Carlos Alberto Torres faleceu na manhã desta terça-feira após sofrer um infarto fulminante. Nascido em 17 de julho de 1944, o ex-jogador seguia ligado ao futebol, tanto que vinha atuando como comentarista do canal SporTV, tendo, inclusive, trabalhado no último fim de semana.

Parceiro de Pelé no Santos e no Cosmos, ele imortalizou com Pelé um dos lances mais famosos da história do futebol na decisão da Copa do Mundo de 1970, quando marcou o quarto gol do Brasil na vitória por 4 a 1 sobre a Itália com uma finalização fulminante após passe do Rei, que esperou o seu avanço pela lateral direita para dar o passe certeira que culminaria no golaço.

Além de ter sido o capitão do Brasil na conquista do título da Copa de 1970, colecionou uma série de títulos ao lado de Pelé com a camisa do Santos. Foram seis do Campeonato Paulista - 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973 -, além da Taça Brasil de 1965, do Robertão de 1968, do Rio-São Paulo de 1966 e da Recopa Sul-Americana de 1968.