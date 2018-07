Pelé lamenta morte e presta homenagem ao 'irmão' Eusébio

SÃO PAULO - Pelé também prestou a sua homenagem ao ídolo português Eusébio, que morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 71 anos. Por meio do Facebook, o Rei do Futebol lamentou a morte do 'Pantera Negra' e lembrou a amizade que começou na Copa do Mundo de 1966.

"Lamento a morte do meu irmão Eusébio. Ficamos amigos na Copa de 66 na Inglaterra. Nosso último encontro foi no recente jogo entre Brasil e Portugal em Boston. Meus pêsames a seus familiares. Que Deus o receba de braços abertos", escreveu.

O velório de Eusébio acontece no Estádio da Luz, em Lisboa, local onde brilhou com as camisas de Benfica e da seleção portuguesa. Nesta segunda-feira, um cortejo seguirá pelas principais ruas de Lisboa até a chegada ao cemitério de Lumiar.