Pelé lamenta tragédia e diz que 'futebol brasileiro está de luto'

Os maiores jogadores da história do futebol lamentaram, nesta terça-feira, a tragédia que atingiu o voo que levava a Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana, na Colômbia. Pelé exaltou a história do clube. Já Maradona disse que agora é torcedor da 'Chape'.

"A família de futebol brasileiro está de luto. Chapecoense é um time de uma cidade pequena do interior do estado de Santa Catarina. Eles chegaram no nível elite do futebol brasileiro e até do futebol sul-americano. Isso é uma tragédia. Mando minhas condolências às famílias dos falecidos e que Deus possa abençoar e consolar os seus entes queridos. Descansem em paz", postou a conta de Pelé nas redes sociais.

Maradona também escreveu em português: "Os meus pêsames para os familiares da equipa Chapecoense, do Brasil, e para todas as pessoas que faleceram no trágico acidente de avião na Colômbia. Lamentavelmente, estes rapazes, que vinham a abrir caminhos à força do futebol, apanharam o avião errado. A partir de hoje sou torcedor da Chapecoense", garantiu.

Lionel Messi enviou as suas "mais sentidas" condolências para todas famílias, amigos e torcedores da Chapecoense. Já Cristiano Ronaldo ignorou a tragédia. Em sua conta no Facebook, postou uma foto brincando com jogadores do Real Madrid, entre eles o brasileiro Marcelo.