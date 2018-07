Pelé mantém boa evolução e terá alta nesta terça-feira

Novo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, divulgado na noite desta segunda-feira, em São Paulo, confirmou que Pelé "mantém boa evolução clínica" e trouxe como principal novidade o fato de que o Rei do Futebol teve alta programada para esta terça.

A liberação anunciada por parte dos médicos será o fim de um período de internação que dura desde 24 de novembro, quando o ex-jogador deu entrada no hospital para tratar de uma infecção urinária. "O paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) mantém boa evolução clínica, sem sinais de infecção. Continua internado em apartamento. Considerando a boa recuperação, a equipe médica programou a alta hospitalar para amanhã (09/12/14)", informou o curto boletim médico desta segunda-feira.

No último domingo, um boletim divulgado pelo Albert Einstein na parte da tarde já confirmara que Pelé não tinha mais sinais de infecção e mantinha o tratamento com antibióticos. Antes disso, porém, o astro chegou a ficar algum tempo na UTI, passando depois para a unidade semi-intensiva, para no último sábado ser transferido para um quarto do hospital, comprovando a sua evolução gradativa.

Pelé foi internado inicialmente, em 24 de novembro, quando foi ao hospital para realizar exames de rotina, duas semanas após ter sido submetido a uma cirurgia, feita no mesmo Albert Einstein, para retirada de cálculos renais (pedras no rim). Na ocasião, os médicos detectaram uma infecção renal e decidiram interná-lo.

A situação chegou a se agravar em 27 de novembro, quando o paciente, segundo informou um boletim médico, apresentou "instabilidade clínica". O quadro era mais complicado porque ele tem apenas um rim - o outro foi removido ainda na década de 70, por suspeita de câncer. Assim, começou a fazer hemodiálise, que consiste na utilização de um aparelho para filtrar o sangue.

O procedimento, porém, foi suspenso pelos médicos três dias depois e Pelé passou a ter avaliações diárias da função renal, mostrando boa evolução desde então. Assim, ele deixou a UTI na terça-feira, passando inicialmente para a semi-intensiva e, na sequência, para o quarto.

Pelé chegou até chegou a divulgar um vídeo na internet, na última sexta-feira, para mostrar que estava se recuperando bem. Na mensagem gravada dentro do hospital, ele apareceu tocando violão e aproveitou para agradecer o carinho dos fãs. "Eu estou bem, estou recuperado", avisou o ex-jogador, que deverá comprovar o que disse ao ganhar alta do hospital nesta terça-feira.