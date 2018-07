Pelé mostra à Fifa empolgação com os preparativos da Copa de 2014 no Brasil

SÃO PAULO - Em entrevista ao site oficial da Fifa, Pelé mostra-se empolgado com os preparativos da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. "O Brsil bebe e come futebol. Vive futebol. As expectativas e as ambições são muito grandes. Todo mundo sabe que houve certos problemas no começo, mas agora tudo está resolvido. Tudo está ajustado. A presidenta Dilma Rousseff está trabalhando duro pelo bem do torneio. Agora todo mundo está remando na direção certa."

Aos 71 anos, Pelé continua mostrando o País pelo mundo. O primeiro grande teste do Brasil vai ser na Copa das Confederações, em junho de 2013. "Vai ser uma grande oportunidade, não só no futebol. O Brasil precisa mostrar tudo o que tem. Vai ser necessário receber muita gente, e temos de aproveitar e crescer como País. Vivemos um momento muito bom economicamente, mas temos de aproveitar a ocasião para ganharmos ainda mais impulso."

O Rei ainda comentou sobre o Barcelona, de Messi. "É como o Santos na minha época."