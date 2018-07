Pelé não responde a tratamento e quadro piora, diz canal de TV

O quadro clínico de Pelé piorou na noite desta quinta-feira. Segundo o canal Sportv, o ex-jogador, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, não responde bem ao antibiótico usado no tratamento de uma infecção abdominal.

De acordo com o último boletim médico, o Rei do Futebol passa por um tratamento de suporte renal, a hemodiálise, que consiste na utilização de um aparelho para filtrar o sangue. Os rins do ex-jogador, que teve de tomar remédios mais fortes para tentar combater a bactéria que causou a infecção, começaram a falhar devido ao sangue infectado. Ele também precisou tomar medicamentos para controlar a pressão arterial.

Após se sentir mal durante um evento, em Santos, em 12 de novembro, Edson Arantes do Nascimento foi internado e passou por uma intervenção cirúrgica para a retirada de cálculos renais no dia seguinte. Na última segunda-feira, Pelé foi ao hospital Albert Einstein para uma consulta de rotina, mas os exames detectaram uma infecção urinária e ele teve de ficar internado para receber cuidados especiais. A maior preocupação agora é com uma possível infecção generalizada e as próximas 48 horas são essenciais para o quadro clínico do Rei do Futebol.

Confira o boletim médico divulgado nesta quinta-feira, às 20 horas:

O paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) apresenta melhora de sua condição clínica e seguirá sob cuidados na unidade de terapia intensiva. Agora está temporariamente em tratamento de suporte renal, sem necessidade de outras terapias de suporte.

O Hospital fornecerá boletim assim que houver nova informação.

Médicos Responsáveis:

Dr. Fabio Nasri

Dr. Marcelo Costa Batista

Diretor Superintendente do Hospital:

Dr. Miguel Cendoroglo Neto