Pelé não vai à Vila Belmiro para homenagem

As homenagens do Santos ao maior jogador da história do futebol, responsável por suas principais conquistas e por sua internacionalização no jogo deste domingo se limitaram ao selo na camisa do time alusivo à data, à camisa 70 usada por Neymar durante a partida e a pintura no gramado com a inscrição "Pelé 7X10".

Antes do jogo, foi exibida em campo a faixa da CBF, parabenizando o Atleta do Século. A entidade também deu o nome de Pelé à 31ª. rodada do Campeonato Brasileiro. Outra lembrança aos 70 anos do eterno camisa 10 foi do time do Grêmio Prudente, que entrou em campo com uma faixa dando parabéns ao Rei.