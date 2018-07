Pelé, Neymar, Ganso e Falcão dão início ao projeto dos 100 anos do Santos

SÃO PAULO - O o slogan resume bem o espírito da parceria: “100 anos - Meninos para Sempre”. O evento na Vila Belmiro, com a presença de Pelé, na manhã desta quarta-feira foi para lançar o projeto do centenário do Santos. O clube completa um século de existência dia 14 de abril de 2012.

Pelé será a “imagem” do centenário do clube. O rei do futebol assinou um contrato com o Santos para participar de eventos relacionados às comemorações do time no ano que vem.

"No meu último contrato com o Santos (1973/1974), joguei de graça para que o clube pudesse pagar os salários para outros jogadores, pois a situação não estava boa aqui. Ganhamos o Paulista e fui artilheiro (em 1973). É só para vocês entenderem o que o Santos representa na minha vida", disse Pelé, que quebrou o protocolo e organizou as fotos com Paulo Henrique Ganso, Neymar e Falcão.

"No início, tive chance de ir para o Rio, mas acabei acertando com o Santos. Deus queria que eu estivesse aqui. Sou eternamente Santos e, por isso, é com muita alegria que estou novamente na vida do clube."

Além dos craques, o Santos também convocou cinco garotos das categorias de base para a cerimônia. Segundo o gerente de marketing do clube, Armênio Neto, o Santos vai aproveitar os festejos para formar novos torcedores.

Há uma campanha em curso para isso. Até sessões de cinema de jogos do Santos no passado estão previstas.Haverá ainda um jogo festivo na Vila, com os principais jogadores do time e 100 meninos, além, claro, das festas comemorativas dia 14 de abril.