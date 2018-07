Pelé parabeniza Alemanha e diz que Copa foi fantástica

Pelé não esteve no camarote oficial da Fifa, tampouco se juntou a seus membros para a premiação dos jogadores de Argentina e, sobretudo, Alemanha, a grande campeã. Mas o melhor jogador de todos os tempos chamou a atenção numa das áreas vips do Maracanã. Foi bajulado por personalidades, como a cantora pop Rihanna, e não teve sossego com os filhos do inglês David Beckham, que viram o jogo ao seu lado, além de Kaká e Zico, outros excluídos dos donos da festa. Pelé parabenizou o time alemão pela conquista, e também ressaltou a Copa do Mundo que o Brasil organizou.

Na véspera do jogo, no entanto, não arriscou um palpite sobre o placar, embora tenha reconhecido a força e o melhor momento dos europeus. "Tanto Argentina quanto Alemanha são times experientes. É evidente que a Alemanha vem melhor que a Argentina, mas tudo pode acontecer num jogo de final de Copa, assim como tivemos um desastre na partida da Alemanha com o Brasil (na semifinal)."

Pelé tentou explicar a pane de seis minutos a seleção brasileira contra, agora se sabe, os campeões do mundo. Como Felipão e seus jogadores, não conseguiu. "Só Deus pode explicar o desastre que aconteceu naquele jogo. Eu disputei quatro Mundiais e conquistei três títulos. E, graças a Deus, uma surpresa como essa eu jamais passei."

Sua confiança na organização da Copa também mudou depois que a bola começou a rolar nas arenas do País. Pelé nunca foi um dos principais defensores de que tudo daria certo. Chegou a afirmar que o Brasil passaria vergonha por não conseguir fazer a tempo o que precisava. No último jogo da competição, depois de aparecer em algumas partidas e em eventos comerciais, no entanto, ele deixou o Maracanã com outra convicção. "A Copa do Mundo foi fantástica. Agradeço aos países e a todos os seus fãs que vieram de todas as partes do mundo. Agradeço principalmente ao Brasil, por sediar um ótimo evento", postou em seu Twitter minutos depois de ver a Alemanha se tornar campeã no Rio.

Pelé decidiu jogar bola na primeira Copa que o Brasil organizou, em 1950, ao ver seu pai, Dondinho, chorar após a derrota na final para os uruguaios. Pelé tinha 10 anos, e disse ao pai que se tornaria jogador para lhe dar alegrias. Em 1958, na Suécia, aos 17 anos, Pelé cumpria sua promessa. E o Brasil festejaria sua primeira conquista.

Sobre os novos campeões do mundo, Pelé disse que a taça da Fifa ficou em boas mãos. "Dou meus parabéns para a Alemanha pela vitória." O Rei do Futebol também agradeceu o carinho dos torcedores brasileiros que cantaram em vários momentos da decisão a música "Mil Gols", uma referência ao que fez no futebol em detrimento do rival Diego Maradona. Para provocar os argentinos, que tomaram o Rio para a final, os brasileiros cantavam que só Pelé tinha mil gols.