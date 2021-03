Pelé parabeniza Cristiano Ronaldo por quebrar recorde de gols em competições oficiais

Os três gols de Cristiano Ronaldo na vitória da Juventus sobre o Cagliari acabaram com a dúvida: o português é o maior artilheiro da história do futebol em competições oficiais. Há uma controvérsia se Pelé marcou 757 gols ou 767, mas, de qualquer forma, CR7 chegou a 770 neste domingo. O Rei do Futebol utilizou as redes sociais para parabenizar o atacante.

"Cristiano, a vida é um voo solo. Cada um faz a sua própria jornada. E que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito, adoro te ver jogar e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. A minha única lamentação é não poder te dar um abraço hoje. Mas deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos", escreveu Pelé.

O próprio Cristiano Ronaldo contou que considera ter quebrado o recorde apenas após o jogo deste domingo. "Minha eterna e incondicional admiração pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, assim como o respeito que tenho pelo futebol de meados do século XX, me levou a considerar a contagem dele em 767 gols, somando os nove gols pela seleção do estado de São Paulo, assim como seu gol pelo time militar do Brasil. O mundo mudou muito desde então e o futebol também, mas isso não significa que podemos simplesmente apagar a história de acordo com nossos interesses", afirmou o português em trecho do texto que publicou.

"Hoje, como eu chego ao 770º gol oficial na minha carreira profissional, minhas primeira palavras vão direto para Pelé. Não há jogador no mundo que não tenha sido criado ouvindo histórias sobre seus jogos, seus gols e suas façanhas, e eu não sou exceção. E, por essa razão, estou cheio de alegria e orgulho enquanto noto o gol que me colocou no topo da liga mundial de artilheiros, superando o recorde de Pelé, algo que eu nunca poderia sonhar enquanto crescia como uma criança da Ilha da Madeira", disse ainda Cristiano Ronaldo.

Com alguns anos ainda pela frente na carreira, Cristiano Ronaldo deve estabelecer um recorde maior para os que vierem depois dele. Enquanto isso, o jogador também busca mais títulos com a Juventus e com a seleção portuguesa.