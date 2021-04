Pelé parabeniza Santos pelos 109 anos do clube: 'História mais bonita do mundo'

O maior ídolo da história do Santos não deixou o aniversário de 109 anos do clube passar despercebido. Pelé divulgou uma mensagem exaltando o clube, junto com uma foto do centenário do clube, em 2012, na qual aparece ao lado de outros grandes nomes da história santista.

"Hoje, com todo respeito aos demais, o clube com a história mais bonita do mundo faz aniversário! Meu querido Santos FC, parabéns por mais um ano de glória. Eu sempre terei orgulho de ser santista. Muito obrigado por todas as alegrias!", escreveu Pelé na legenda.

Pouco depois, o Santos divulgou em suas redes sociais um áudio de whatsapp em que Pelé novamente parabeniza a agremiação. Confira.

Pelé é indiscutivelmente o maior jogador da história do Santos, com 1.091 gols marcados em 1.116 jogos disputados. No clube, venceu duas Libertadores, dois Mundiais de Clubes, seis Campeonatos Brasileiros (considerados assim após a unificação dos títulos da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa) e dez Campeonatos Paulistas. Aos 80 anos, o Rei do Futebol costuma demonstrar publicamente seu carinho pelo Peixe nas redes sociais.

Como não pode realizar uma festa, o Santos aproveitou o aniversário para lançar um novo uniforme, com homenagem às categorias de base.