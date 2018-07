Pelé passa por cirurgia em São Paulo para remover pedra no rim

Na manhã desta quinta feira, o ex-jogador Pelé foi submetido a uma cirurgia de remoção de cálculo renal. Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein, em São Paulo, e pela assessoria do ex-atleta, o Rei do Futebol passa bem após a intervenção, mas não tem previsão de alta.

Pelé passou mal num jantar terça-feira, continuando com o incômodo na quarta, quando deveria participar de um evento no Museu Pelé, em Santos. Com dores na região do estômago, foi de ambulância a São Paulo para dar entrada no hospital às 20h. Após exames, foi diagnosticado o problema na região dos rins, e não do estômago, como foi dito previamente por seus assessores. Verificou-se a presença de cálculos renais, ureterais e vesicais, causando a obstrução do fluxo urinário.

Houve a necessidade de uma pequena intervenção cirúrgica na manhã desta quinta-feira para a remoção do cálculo. O ex-atleta passa bem após o procedimento e se encontra em fase de recuperação. Pelé completou 74 anos em setembro e, nos últimos meses, vem mancando e precisando do apoio de bengala para se locomover. Ele se recupera de problemas no quadril e no fêmur. Faz sessões de fisioterapia com uma de suas filhas, Flávia, que coordena esse trabalho de sua clínica.