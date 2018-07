Pelé passa por cirurgia no Hospital Albert Einstein

Pelé está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, onde permaneceu meses atrás após infecção e problemas na coluna. O "Rei do Futebol" passou por uma cirurgia de próstata nesta semana e receberá alta sábado. O ex-jogador passa bem, mas está sendo acompanhado por médicos especialistas, os mesmos que o trataram no ano passado. O procedimento requer alguns dias de internação, até que ele se recupere plenamente. Pelé deverá sair do hospital andando.

Há duas razões para a cirurgia de próstata, câncer e aumento da próstata, que pode crescer até 80% do seu tamanho normal, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Em alguns casos, esse crescimento é maior do que o suportado, o que pode trazer ao paciente complicações. De acordo com especialistas, a prostatectomia é indicada a homens que podem se beneficiar do tratamento. É simples, mas requer cuidados.

DEZEMBRO

Aos 74 anos, Pelé ficou internado no Hospital Albert Einstein durante 16 dias em dezembro do ano passado. O ex-jogador teve uma infecção urinária, que se agravou para um quadro inflamatório no corpo inteiro de acordo com os médicos, e precisou ser levado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde permaneceu por seis dias. Foi o maior susto que Pelé deu a seus fãs.

Quando deixou o hospital, Pelé brincou com os jornalistas, mostrando o bom humor de sempre. Estava acompanhado da namorada Márcia Aoki, mas tinha dificuldades de andar. Naquela ocasião, admitiu o susto, mas negou que ficou com medo de morrer. "Foi uma surpresa. Eu tive alguns calafrios, mas era coisa que já tinha sentido outras vezes e não sabia que poderia ser uma infecção. Pensei que ia passar logo, mas não foi como esperava. Fiquei preocupado, mas não fiquei com medo de morrer porque sou um homem de Três Corações", disse, referindo-se à cidade mineira.

BOLETIM

O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) está internado, após ter sido submetido a procedimento cirúrgico de ressecção transuretral da próstata. Encontra-se estável, em apartamento.

O Hospital fornecerá boletim assim que houver nova informação.

Médicos responsáveis:

Dr. Gustavo Caserta Lemos

Dr. Fabio Nasri