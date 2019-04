Pelé passa por cirurgia para retirada de cálculo renal e já está no quarto

Seguindo a programação do seu tratamento para um cálculo renal, Pelé passou por uma cirurgia na manhã deste sábado para tratar do problema. O rei do futebol está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e já pôde ir para o quarto após a intervenção.

O ex-jogador do Santos e da seleção brasileira chegou ao Brasil na última terça-feira após sofrer uma infecção renal em Paris, quando participava de um evento com Kylian Mbappé e se ressentiu de uma febre. Na ocasião, ele foi internado e medicado na França, onde seguiu internado até o início da semana.

De volta ao Brasil, o ídolo do futebol iniciou tratamento no Albert Einstein e está sendo acompanhado por três médicos. Ele goza de boa condição física e inspira cuidados maiores por ter apenas um rim.

Atualmente com 78 anos, Pelé passa bem após o procedimento. Depois de liberá-lo para voltar ao seu quarto, os médicos acreditam que o Rei do futebol possa ter alta em breve.