Pelé passará por nova avaliação clínica, diz boletim médico

No segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, o Hospital Albert Einstein informou que o quadro clínico de Pelé continua em evolução e que, na manhã de terça-feira, ele passará por nova avaliação clínica e laboratorial para a análise de sua função renal - Pelé deixou de passar por hemodiálise no domingo. Ele continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No comunicado liberado por volta das 18 horas, a informação é de que o ex-atleta “continua estável do ponto de vista hemodinâmico e respiratório”, que o tratamento com antibióticos está mantido e não teve febre.

Na manhã do sábado, o hospital já havia informado que Pelé tinha boa evolução em seu estado de saúde e também que os exames de sangue e urina aos quais fora submetido apontaram resultados positivos para a melhora de sua saúde.

Antes de iniciar a melhora gradativa na sexta-feira, um boletim chegou a confirmar, na quinta, que o ex-jogador de 74 anos e enfrentava quadro de "instabilidade clínica". O rim do ex-jogador, que teve de tomar remédios mais fortes para tentar combater a bactéria que causou uma infecção, precisou de auxílio mecânico para realizar sua função. Ele também precisou receber medicamentos para controlar a pressão arterial.

A infecção, no caso, foi identificada em exame de rotina que Pelé foi submetido dias após a retirada de pedras no rim. Na noite da última segunda-feira, ele foi internado sem previsão de alta e passou a ser medicado com antibióticos. Onze dias antes, Pelé havia retirado cálculos renais.

ÍNTEGRA DO BOLETIM MÉDICO

O paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) evolui bem, sem intercorrências clínicas e permanece sob cuidados da unidade de terapia intensiva. Continua estável do ponto de vista hemodinâmico e respiratório. Recebe os antibióticos por via endovenosa e não teve febre.

As culturas de sangue e urina permanecem negativas. Realizará avaliação clínica e laboratorial amanhã cedo para análise da necessidade de suporte renal.

O Hospital fornecerá boletim assim que houver nova informação.