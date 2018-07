Pelé pede Santos com garra de campeão em clássico

Em seguida, Pelé mostrou confiança no time santista. "O Santos tem condições de reverter, claro. Só que não podemos jogar sem a garra de um vencedor porque não dá nem para empatar. Tem de vencer", afirmou o maior jogador de todos os tempos.

Para Pelé, o Santos exigiu pouco do Corinthians na partida da Vila Belmiro. "Aceitamos muito o jogo do Corinthians. Eles têm na defesa o ponto forte e jogam se defendendo. Não demos tanto trabalho nem para que eles fizessem esse esforço de não tomar gol", disse. "É preciso fazer eles trabalharem. Futebol assim. O Corinthians ganhou o primeiro jogo, mas tudo está em aberto". O Atleta do Século XX não quis arriscar o placar do jogo desta quarta. "O meu palpite é que Santos vence".

Pelé esteve nesta segunda no Valongo, centro histórico de Santos, vistoriando as obras do museu que terá o seu nome e vai reunir objetivos, filmes, troféus e publicações a seu respeito. O local tem previsão de inauguração para novembro deste ano.