Pelé posa ao lado da mulher, cumprimenta seguidores nas redes e diz estar vivendo 'momentos de amor'

Pelé está bem e feliz. Isso o próprio Rei do Futebol garante. O eterno camisa 10 passou 15 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de um tumor no cólon direito, região do intestino grosso, descoberto em setembro. Hoje, em casa, posa ao lado de sua esposa, a empresária Márcia Aoki, e cumprimenta seus seguidores na internet.

"Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos", escreveu Pelé em suas redes sociais.

Aos 81 anos, Pelé foi hospitalizado no começo do mês como uma forma preventiva, possibilitando-o passar as festas de final de ano ao lado de sua família, sem precisar de maiores preocupações. Hoje, está em casa e muito bem cuidado.

DESCOBERTA DO TUMOR

O Rei do Futebol foi internado no dia 31 de agosto para fazer exames anuais de rotina, adiados em 2020, por causa do novo coronavírus. Durante os procedimentos, o tumor do cólon foi identificado. A cirurgia ocorreu em 4 de agosto.

No fim de setembro, Pelé teve alta da mesma unidade, após passar um mês internado. Durante o período da internação, ele usou as redes sociais para agradecer às mensagens de carinho. Hoje, que está bem e estável, ele continua usando da internet para manter o contato com os fãs.