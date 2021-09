Pelé publica foto com enfermeiros e elogia profissionais: 'Exercício diário da solidariedade'

Pelé segue ativo nas redes sociais para mostrar seus processos de recuperação após cirurgia para retirada de tumor no cólon. Nesta quinta-feira, posou ao lado de enfermeiros do hospital Albert Einstein e elogiou o trabalho feito pelos profissionais.

"O ser humano é incrível. Existem profissões que exigem o exercício diário da solidariedade, do amor ao próximo e da bondade. Muito obrigado aos enfermeiros Alessandro e Leandro, que cuidam de mim todos os dias. Juntos, nós somos um time invencível", escreveu o Rei do Futebol.

A filha de Pelé, Kely Nascimento, tem divulgado frequentemente imagens e vídeos do pai fazendo atividades de fisioterapia e sempre animado para poder deixar a internação e voltar para casa. Na quarta-feira, o Rei foi gravado cantando o hino do Santos. Antes, já apareceu torcendo pela seleção feminina. A própria página oficial de Pelé tem sido usada para divulgar seu estado de saúde, em uma espécie de revezamento com o perfil de Kely.

Aos 80 anos, o tricampeão mundial pela seleção brasileira (1958, 1962 e 1970) não tem feito muitas aparições públicas e prefere se resguardar para proteger a saúde, principalmente em meio à pandemia do novo coronavírus. Sua internação e a falta de informações deixaram os fãs apreensivos.

Pelé foi internado na capital paulista no fim de agosto, a princípio, para fazer exames de rotina, porém após a detecção de um tumor no cólon, permaneceu ingressado no hospital até a retirada da lesão. Entre idas e vindas da UTI, o eterno camisa 10 do Santos aparenta boa recuperação, mas ainda inspira cuidados.