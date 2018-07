Pelé quer mudança de regras para a Copa de 2014 no Brasil

Pelé integra junto com o brasileiro Cafu e o inglês Bobby Charlton uma comissão da Fifa que busca uma maneira de tornar o futebol mais atrativo e melhorar a arbitragem para a Copa no Brasil.

"O grande problema que temos são as faltas e as barreiras que tomam muito tempo, se perde um ou dois minutos, o pior da barreira é a injustiça que se faz com os jogadores", disse Pelé a jornalistas.

"Quando eu jogava pelo Santos, ultrapassava um, dois, três, quatro jogadores e o último zagueiro me cometia uma falta, e depois na barreira se colocava toda a equipe, é o que acontece, e tem que mudar. Uma regra que deve ser mudada", acrescentou Pelé.

O ex-jogador, que venceu com a seleção brasileira os Mundiais da Suécia (1958), Chile (1962) e México (1970), estava no México para premiar o campeão de um torneio universitário.

Pelé também busca uma mudança na cobrança das laterais, que, segundo ele, poderiam ser feitas com o pé.

O ex-jogador, apontado por muitos como o melhor de todos os tempos, elogiou o atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández. Pelé o considerou uma surpresa e disse esperar que o atleta possa repetir na seleção do México as boas atuações que tem tido no Manchester United.

"Temos essa grande surpresa, não há dúvidas de que é um grande jogador, é evidente que temos de esperar um pouco para ver como vai atuar pela seleção mexicana", disse Pelé.

Hernández, de 22 anos, marcou no domingo o primeiro dos dois gols de sua equipe na vitória por 2 x 1 sobre o Chelsea, resultado que permitiu ao Manchester se aproximar do título do Campeonato Inglês, a duas rodadas do fim da competição.

