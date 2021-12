Pelé recebe alta após 15 dias internado e seguirá tratamento em casa

Pelé, Rei do futebol, recebeu alta, nesta quinta-feira, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde esteve internado desde o dia 8 para tratar um tumor no cólon direito, região do intestino grosso, descoberto em agosto. Aos 81 anos, o astro vai passar as festas de fim de ano com a família no Guarujá.

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano", disse a nota do hospital.

Pelé foi hospitalizado em 31 de agosto para fazer exames anuais de rotina, adiados em 2020, em razão da pandemia. Durante o procedimento, o tumor foi identificado. A cirurgia ocorreu em 4 de agosto.

No fim de setembro, Pelé teve alta da mesma unidade, após passar um mês internado. Durante o período da internação, ele usou as redes sociais para agradecer às mensagens de carinho.

Sempre bem-humorado e ativo nas redes sociais, Pelé, na última segunda-feira, também fez questão de parabenizar a compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno, revelada no último sábado, e que repercutiu muito no mundo esportivo.