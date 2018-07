Pelé recebe alta após passar por cirurgia na coluna

Pelé teve alta na tarde desta segunda-feira do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passou sete dias internado e foi submetido a uma cirurgia na coluna. O ex-jogador, de 74 anos, precisou ser submetido ao procedimento por causa da pressão de uma vértebra em um nervo, que tinha como consequência fortes dores na perna.

O Rei do futebol internou-se no Hospital Albert Einstein em 13 de julho e, no dia seguinte, passou pela cirurgia, que estava programada para a descompressão de raiz nervosa (estenose foraminal) em sua coluna lombar. Já prevista, a alta foi confirmada com a evolução positiva do quadro clínico do paciente no pós-operatório. Na saída, Pelé estava sorridente e acompanhado de sua namorada, Márcia Cibele Aoki.

Foi a segunda internação do Melhor Jogador do Século XX em dois meses. No início de maio, ele passou cinco dias no mesmo hospital por conta de uma hiperplasia na próstata. O ex-jogador passou por exames, que constataram que o problema era benigno, sem incidência de tumores. Foi, então, operado para evitar uma nova infecção urinária, que já o levara ao hospital no fim de 2014 - na época ficou internado durante 16 dias.

CONFIRA O BOLETIM MÉDICO DE PELÉ

O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) recebeu alta hospitalar no dia de hoje.

O paciente deixou o Hospital às 16h.

Médicos Responsáveis:

Dr. Arthur Werner Poetscher

Dr. Fabio Nasri

Diretor Superintendente do Hospital:

Dr. Miguel Cendoroglo Neto