Pelé se compara a Beethoven e Michelangelo

Os títulos e as incríveis atuações de Lionel Messi no Barcelona ainda não convenceram Pelé de que o argentino é um dos maiores jogadores de todos os tempos. O eterno camisa 10 da seleção brasileira frequentemente tem questionado a qualidade do meia azulgrená principalmente porque ainda não o viu render na Argentina o mesmo que rende no clube catalão e, enquanto a imprensa mundial tenta comparar Messi com o brasileiro, Pelé prefere reforçar: 'Nunca haverá outro'.

"Nunca haverá outro Pelé. Eu nasci para o futebol assim como Beethoven para a música e Michelangelo para a pintura", declarou o ídolo brasileiro, em entrevista à revista France Football, para depois rechaçar qualquer comparação entre o seu futebol e o apresentado por Messi nos últimos anos.

"É sempre difícil. Tenho muito respeito por ele, assim como tinha por Cruyff, Beckenbauer, Platini. Mas cada um tem sua personalidade. De todas as formas, não haverá um novo Pelé", disse o Rei do futebol.

Apesar da pouca modéstia que apresentou, Pelé procurou chegou a elogiar as atuações de Messi com a camisa do Barcelona. Mesmo assim, o ex-jogador não chegou a dizer se considera Messi o melhor jogador do mundo e afirmou que não vê nenhuma semelhança entre o seu futebol e o de Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

"Ele (Messi) é um jogador fantástico. É uma verdadeira felicidade vê-lo em campo. Ele é o maior? Não sei. Da mesma forma que não sei se é possível compará-lo a Cristiano Ronaldo, que não tem o mesmo estilo", encerrou.