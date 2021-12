Pelé se despede de Desmond Tutu: 'Líder inspirador que lutou contra o racismo'

Pelé descansa em sua casa após passar 15 dias internado após uma série de procedimentos para tratar de um tumor no cólon direito, O Rei do Futebol aproveita o tempo para se manter ativo nas redes sociais e interagir com seus fãs. Nesta segunda-feira, o eterno camisa 10 lamentou a morte de Desmond Tutu, importante figura na luta contra o apartheid na África do Sul.

"Ainda ontem, perdemos @desmondtutu, um líder inspirador que lutou contra o racismo e a favor da igualdade", escreveu Pelé, com uma foto ao lado do arcebispo. "Vencedor do Nobel da Paz, e na minha opinião, um verdadeiro gênio. Ele dizia que todos somos um. Poucas frases são tão verdadeiras. Diante dessa notícia triste, transmito o meu carinho para todos amigos e familiares, e para todas pessoas que acreditam que um mundo melhor é possível."

Tutu, que tinha 90 anos, se tornou a figura principal na defesa pela reconciliação pacífica sob o governo da maioria negra na África do Sul na década de 1990. A causa de sua morte foi um câncer. Seu primeiro diagnóstico foi de câncer na próstata, em 1997, tendo sido internado múltiplas vezes nos anos que se seguiram. Sua atuação foi uma força poderosa para a não violência no movimento anti-apartheid, que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz em 1984.

Pelé, que hoje luta contra um tumor aos 81 anos de idade, também está de luto por outros motivos. O Rei foi às redes sociais lamentar também a morte de Dorval, um dos maiores jogadores da história do Santos. Ambos fizeram parte do histórico time praiano da década de 1960 e formaram, com Pepe, Mengálvio e Coutinho, o chamado 'Ataque dos Sonhos' da equipe da Vila Belmiro.

"Todos que amam futebol acordaram tristes hoje. Meu grande amigo, parceiro e o melhor ponta-direita da história, Dorval Rodrigues, se despediu de nós. O Santos perdeu um herói. O futebol perdeu um gênio. Descanse em paz, meu amigo", postou o Rei, que recebeu alta do hospital onde estava internado na semana passada a fim de passar o Natal com os familiares.