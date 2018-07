Pelé se recupera bem de cirurgia, diz boletim médico

SÃO PAULO - O Hospital Albert Einstein divulgou no final da tarde desta terça-feira o primeiro boletim médico de Pelé, que passou no último sábado por uma cirurgia no quadril. Segundo o documento assinado pelo cirurgião ortopédico Roberto Dantas Queiroz, responsável pelo procedimento, o ex-jogador se recupera bem da operação.

A informação de que Pelé estava internado em São Paulo foi divulgada apenas nesta terça-feira. Inicialmente, o hospital não deu detalhes sobre o caso, atendendo a um pedido da família do ex-jogador. No final da tarde, porém, o boletim médico confirmou a realização da "cirurgia de artroplastia total de quadril direito".

Ainda segundo o boletim médico, Pelé está hospitalizado em um quarto do Albert Einstein. "O paciente está em recuperação pós-operatória em bom estado de saúde e permanece internado em observação, acompanhamento médico e fisioterápico", diz o documento, que não revelou a previsão de alta para o ex-jogador de 72 anos.