Pelé recebe visita da filha no hospital: 'Meu pai só evolui. Papi está ótimo'

Na manhã desta quinta-feira, Pelé recebeu a visita de uma de suas filhas, Flávia, no hospital Albert Einstein, onde está internado desde terça-feira. Ele passa bem. Aparece sorrindo. "Mantendo o tratamento, com exames de controle e quimio. Graças a essa equipe maravilhosa, meu pai só evolui. Papi está ótimo", escreveu. Sua outra filha, Kely, que vive nos EUA, postou a foto dos dois no quarto. "Família Insta. Minhas redes estão bombando novamente e eu agradeço todo o carinho que recebemos de vocês!! Essa foto foi tirada dez minutos atrás no hospital, onde meu pai terminou um procedimento que já estava agendado havia meses. A minha irmã Flávia tá fazendo um carinho nele por mim".

As filhas de Pelé têm adotado esse expediente desde a última internação do pai para passar informações de seu tratamento e recuperação. Foi a maneira encontrada também para agradecer toda a atenção, orações e carinho dispensados por pessoas comuns atrás de notícias sobre o estado de saúde de Pelé.

Em outubro, o Rei do Futebol completou 81 anos. No boletim divulgado pelo hospital em São Paulo e assinado pelos médicos Fábio Nasri, Alberto Goldenberg, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto, Pelé receberá alta em breve, ainda nesta semana. Ele está internado para dar sequência ao tratamento contra um tumor no cólon, uma parte do intestino, encontrado há dois meses. Ele deu entrada no hospital na terça-feira para realizar exames complementares. Ainda de acordo com o boletim, Pelé está bem, em situação estável, e lida com uma série de procedimentos esperados para o tratamento do câncer.

"Em dois ou três dias, ele volta para casa para curtir o Natal. Isso (essa internação) não foi surpresa. Já estava agendado e faz parte do tratamento", escreveu Kely em sua conta no Instagram.

​Histórico

Em setembro, Pelé teve alta da mesma unidade após passar um mês internado devido a uma cirurgia para a remoção de um tumor no cólon direito, realizada naquele mesmo mês. Durante o período da internação, também usou as redes para agradecer às mensagens de carinho. Duas semanas depois de sua alta hospitalar, já em casa, Pelé usou o Instagram de uma de suas filhas para avisar aos fãs que estava bem. "Invadi a rede da minha filha para deixar uma mensagem maravilhosa. Graças a Deus estou bem, estou melhor. Estou disposto talvez até para jogar domingo que vem, mas graças a Deus, agora falando mais sério: obrigado por tudo, obrigado por todos aqueles que mandam abraço, força. Também, se Deus quiser, logo logo estarei com vocês. Boa sorte a todos e obrigado", escreveu no dia 14 de outubro.

Mais recentemente, ele voltou a se manifestar para parabenizar alguns personagens do futebol, como Lionel Messi, ao ganhar o prêmio Bola de Ouro e se igualar a ele no número de recomendações. Fez o mesmo quando a jogadora Formiga encerrou sua carreira na seleção. E ainda no GP de São Paulo de F-1, após a vitória de Lewis Hamilton. "Uma atuação maravilhosa. Um dia tão glorioso para você, Lewis Hamilton, quanto para nós, brasileiros. É muito bom ver um piloto da Fórmula 1 levantar a nossa bandeira no pódio. Obrigado por ser quem você é."

Última internação

Pelé foi internado no dia 31 de agosto deste ano para a realização de exames de rotina que não fez no ano anterior por causa da pandemia de covid-19. Ele tem se isolado em sua casa. Na bateria de testes, foi diagnosticado o tumor no cólon direito e a necessidade de processo cirúrgico. A intervenção foi realizada no dia 4 de setembro e, desde então, Pelé iniciou o trabalho de recuperação. Passou por um momento de instabilidade ao voltar à UTI, mas logo se recuperou. Depois, seguiu com o tratamento em casa. Seu retorno ao hospital agora, em dezembro, segundo sua própria filha, era previsto.