Pelé tem 'boa evolução' e, lúcido, já conversa normalmente na UTI

Pelé apresenta "boa evolução" e segue sob internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tratamento temporário de suporte renal. Ele está lúcido, conversando, e estável "do ponto de vista hemodinâmico e respiratório". É isso que diz o mais recente boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, finalizado às 10h30 deste sábado.

"O paciente apresenta boa evolução e segue sob cuidados na unidade de terapia intensiva em tratamento temporário de suporte renal (hemodiafiltração veno-venosa contínua). Está lúcido, conversando, e estável do ponto de vista hemodinâmico e respiratório. Não houve alteração da antibioticoterapia. Todas as culturas colhidas (sangue e urina) estão negativas", diz a íntegra do boletim, assinado pelos médicos Fabio Nasri e Marcelo Costa Batista.

Dois boletins divulgados na sexta-feira já haviam confirmado melhora no quadro do ex-jogador de 74 anos, que segue sem previsão de alta. O craque, internado com infecção renal, chegou a passar por um quadro de "instabilidade clínica", como chegou a definir de forma um pouco vaga o hospital na última quinta.

O Rei do Futebol passa por um tratamento de suporte renal, a hemodiálise, que consiste na utilização de um aparelho para filtrar o sangue. O rim do ex-jogador, que teve de tomar remédios mais fortes para tentar combater a bactéria que causou a infecção, começou a falhar devido ao sangue infectado. Ele também precisou tomar medicamentos para controlar a pressão arterial. A informação de que Pelé retirou um dos rins ainda quando jogador só foi tornada pública na sexta-feira, pelo Estado.

Após se sentir mal durante um evento, em Santos, em 12 de novembro, Edson Arantes do Nascimento foi internado e passou por uma intervenção cirúrgica para a retirada de cálculos renais no dia seguinte. Na última segunda-feira, Pelé foi ao hospital Albert Einstein para uma consulta de rotina, mas os exames detectaram uma infecção urinária e ele teve de ficar internado para receber cuidados especiais.