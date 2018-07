Pelé tem 'boa recuperação' e só deve ter alta no sábado

Um dia após ser submetido a uma cirurgia para remover pedras no rim, Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein em "boa recuperação", de acordo com boletim divulgado no início da tarde desta sexta-feira. Os médicos devem dar alta ao grande ídolo do futebol neste sábado.

Pelé foi internado na noite de quarta-feira ao passar mal antes de um evento ao qual compareceria no Museu Pelé, em Santos. Com dores, foi encaminhado de ambulância a São Paulo e deu entrada no hospital às 20h. Após exames, foi diagnosticado o problema na região dos rins. Verificou-se a presença de cálculos renais, ureterais e vesicais, causando a obstrução do fluxo urinário.

As pedras foram removidas em cirurgia bem-sucedida, realizada na manhã desta quinta. Havia a expectativa de que ele tivesse alta ainda nesta sexta, mas os médicos não liberaram o ex-jogador. "O Hospital fornecerá boletim assim que houver nova informação", informou o hospital no boletim assinados pelos médicos Fabio Nasri e Gustavo Caserta Lemos.

Aos 74 anos, Pelé ainda se recupera de uma cirurgia realizada no quadril e no fêmur em novembro do ano passado. Ele precisa do apoio de uma bengala para se locomover.