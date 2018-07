Pelé tem dificuldade para ficar de pé por causa de dores no quadril, diz jornal

De acordo com a coluna Gente Boa, do jornal O Globo, Pelé não tem mais conseguido caminhar nem mesmo com a ajuda de uma bengala. O Rei também tem dificuldades para ficar de pé por conta das dores no quadril.

Pelé completou 76 anos no último dia 23. Após passar por uma cirurgia no fêmur em novembro de 2012, ele teve de se submeter a outra operação no local. Desde a primeira operação, ele manca da perna direita e precisa se apoiar em quem estiver mais perto para manter-se ereto.

Pelé ainda precisou fazer uma infiltração nas vértebras L2 e L3 para pinçamento da raiz nervosa. As recuperações das cirurgias foram mais lentas do que se imaginava.

O Rei tem sofrido com problemas de saúde nos últimos anos. Em 2014, por exemplo, ele ficou internado durante 16 dias após ter uma infecção urinária, que se agravou para um quadro inflamatório no corpo inteiro de acordo com os médicos.

Quando ainda era jogador, Pelé retirou um dos rins. Com o único rim que lhe restou com as funções prejudicadas por causa da infecção de 2014, o ex-jogador teve de passar por um tratamento de hemodiálise, que consiste na utilização de um aparelho para filtrar o sangue.