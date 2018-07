Pelé tem quadro de 'instabilidade clínica' e está sendo monitorado

O ex-jogador Pelé, internado nesta segunda-feira por conta de uma infecção urinária, está com quadro de instabilidade clínica, segundo a última atualização do boletim médico do Hospital Albert Einstein.

A infecção foi identificada em um exame de rotina a qual Pelé foi submetido dias após a retirada de pedras no rim. Na noite desta segunda-feira, ele foi internado sem previsão de alta e passou a ser medicado com antibióticos. Porém, na tarde desta quinta, o hospital divulgou nota informando que o atleta está em instabilidade clínica, segundo definição dos próprios médicos, e foi transferido para ser monitorado em uma unidade especial, que não se trata da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O novo problema foi identificado 11 dias após um procedimento cirúrgico de retirada de cálculos renais. O Rei do Futebol havia sentido dores na região do estômago e, inclusive, cancelou uma sessão de autógrafos que seria promovida no Museu Pelé, em Santos, no último dia 12. De ambulância, o ex-jogador foi a São Paulo, deu entrada no hospital e teve o problema identificado.

Pelé completou 74 anos em outubro e vem lidando com problemas na locomoção. Ele se recupera de problemas no quadril e no fêmur e vem precisando do apoio de uma bengala para se locomover. Sua filha, Flávia, coordena a fisioterapia do ex-jogador de sua clínica. Na última quarta-feira, o milésimo gol de Pelé completou 45 anos.

BOLETIM MÉDICO

O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) segue internado com instabilidade clinica. Para receber os melhores cuidados, foi transferido para ser monitorado em uma unidade de cuidados especiais.

O Hospital fornecerá boletim assim que houver nova informação.

Médicos Responsáveis:

Dr. Fabio Nasri

Dr. Gustavo Caserta Lemos

Diretor Superintendente do Hospital:

Dr. Miguel Cendoroglo Neto