Pelé torce por recuperação de Maradona após cirurgia: 'Que se sinta melhor logo'

Em recuperação de uma cirurgia abdominal, realizada em Buenos Aires, o craque Diego Maradona recebeu o afago e apoio de outro dos grandes nomes da história do futebol mundial. Em publicação no seu perfil no Twitter, Pelé desejou que o argentino logo esteja bem de saúde.

"Diego, eu nunca gosto de saber que um membro do clube de camisas 10 não está bem. Espero que se sinta melhor logo", escreveu Pelé, diversas vezes alvo de comparações com o astro argentino sobre quem foi o melhor jogador de futebol de todos os tempos.

No último domingo, Maradona deixou a clínica em Buenos Aires onde estava hospitalizado depois de passar por uma cirurgia abdominal para conter um sangramento estomacal no sábado. E agora recebeu uma manifestação pública de apoio do Rei do Futebol.

Maradona, de 58 anos, havia sido diagnosticado com sangramento no estômago durante um exame médico de rotina em 4 de janeiro, quando ficou hospitalizado por horas. Alguns dias depois, então, passou por uma cirurgia para solucionar de vez o seu problema.

O campeão e craque da Copa do Mundo de 1986 tem um longo histórico de internações por diversos motivos. Nos últimos anos, algumas foram associadas a uma grave artrose em seus dois joelhos, que destruiu suas cartilagens.

Maradona é esperado no México para retornar à sua função como treinador do Dorados de Sinaloa, clube da segunda divisão nacional, com o qual renovou contrato recentemente. O astro argentino chegou no time em setembro do ano passado. Ele conseguiu tirar a equipe da parte inferior da tabela e levá-la, depois de uma grande campanha, à final da segunda divisão mexicana, perdida para o Atlético San Luis.